PSG : Pierre Ménès valide totalement une grande décision de Thomas Tuchel

Publié le 11 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Revenant sur la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir, Pierre Ménès s’est montré ravi d’un choix fort opéré par Thomas Tuchel avec Angel Di Maria.

Après avoir mal entamé sa campagne de Ligue des Champions, le PSG a terminé en fanfare. Ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel se sont facilement imposés contre Basaksehir (5-1), grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Kylian Mbappé. Dans sa composition d’équipe, l’entraîneur parisien avait d’ailleurs fait certains choix forts en optant pour un 5-3-2 et cela a également continué durant la rencontre. En effet, alors qu’Angel Di Maria avait débuté la rencontre sur le banc, il est entré en cours de jeu pour prendre place dans le milieu de terrain. Une solution que Pierre Ménès souhaite désormais revoir plus souvent…

« C’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup »