Foot - Mercato - PSG

PSG - Clash : Des tensions avec Di Maria ? La réponse de Tuchel !

Publié le 8 décembre 2020 à 21h15 par A.M.

Encore une fois remplaçant à l'occasion de la réception de Basaksehir, Angel Di Maria commencerait à s'agacer de la situation, mais Thomas Tuchel dédramatise.

Passablement agacé d'avoir été remplacé dès l'heure de jeu contre le RB Leipzig (1-0), Angel Di Maria n'est même pas entré en jeu contre Manchester United (3-1). Et alors que le Fideo se serait expliqué avec Thomas Tuchel en interne, la situation n'a pas évolué puisqu'il est encore remplaçant contre Basaksehir ce mardi soir, tout comme Moise Kean. Interrogé sur ses choix, l'entraîneur du PSG assure que l'absence d'Angel Di Maria au coup d'envoi de la rencontre n'est un choix que purement tactique.

«Ce n’est pas contre Moise et Angel. Ce sont des décisions difficiles»