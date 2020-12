Foot - PSG

PSG - Clash : Le ton montre entre Di Maria et Tuchel !

Publié le 8 décembre 2020 à 20h45 par A.M. mis à jour le 8 décembre 2020 à 20h46

Sorti à l'heure de jeu contre Leipzig puis remplaçant contre Manchester United, Angel Di Maria serait très agacé pas la situation et l'aurait fait savoir en coulisse.

Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n'a jamais manqué l'occasion d'encenser Angel Di Maria, un joueur qu'il adore et qu'il cite souvent aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Et pourtant, ces dernières semaines, l'Argentin ne semble pas aussi indispensable qu'auparavant. Et El Fideo s'en rend compte. Sorti à l'heure de jeu contre le RB Leipzig, l'ancien joueur du Real Madrid avait affiché son mécontentement au moment de son remplacement. Et le match suivant en Ligue des Champions, il n'est même pas entré en jeu contre Manchester United.

Di Maria a fait savoir à Tuchel qu'il était mécontent