Mercato - PSG : Leonardo tient déjà des recrues... pour 2021 !

Publié le 8 décembre 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Alors que Leonardo a bouclé plusieurs arrivées sous la forme de prêt, cela pourrait finalement s'avérer crucial pour l'été 2021, le PSG étant déjà avancé dans son recrutement.

Ce n'est pas un secret, Leonardo voit sur le long terme. Cet été, en pleine crise sanitaire, le directeur sportif du PSG a ainsi tout de même réussi plusieurs jolis coups sans dépenser d'indemnités de transfert. Par le biais de prêts notamment. Le premier d'entre eux a été Alessandro Florenzi qui débarque en provenance de l'AS Roma avec une option d'achat fixée à 9M€ environ. Par la suite, Danilo Pereira est arrivé sous la forme d'un prêt payant avoisinant les 4M€ et assorti d'une option d'achat de 16M€. Enfin, Moise Kean est quant à lui prêté sans option d'achat. Et bien que cette stratégie ait été critiquée, elle pourrait permettre au PSG d'avoir déjà bien avancé dans son recrutement de l'été prochain.

Danilo Pereira se sent déjà Parisien

Et pour cause, jusque-là, plusieurs recrues se sont bien intégrées ce qui pourrait inciter le PSG à lever les options d'achat des joueurs prêtés. Ce sera probablement le cas pour Danilo Pereira. Son option d'achat devient obligatoire si le club de la capitale termine dans les deux premiers en Ligue 1. Ce qui a de grandes chances de se produire. Et visiblement, cela ne déplairait pas à l'international portugais. « Je pense faire partie de Paris maintenant. Je sais que c’est une grande équipe, qui doit toujours jouer pour gagner tous les matchs. C’est génial d’être ici et d’avoir ce challenge à relever parce que j’aime jouer des matchs difficiles et de les gagner. Alors ça fait du bien d’être ici », confie-t-il sur le site officiel du club. Ces derniers jours, Alessandro Florenzi évoquait également cette possibilité dans Top of The Foot : « En ce moment, sincèrement je n'y pense pas. Actuellement, mon équipe, c'est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100% au PSG, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on verra... » Par conséquent, Leonardo pourrait déjà tenir deux recrues pour 2021.

Kean et Kalimuendo veulent rester au PSG