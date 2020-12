Foot - PSG

PSG - Malaise : Les confidences de Rafinha sur la blessure de Neymar...

Publié le 14 décembre 2020 à 21h15 par A.D.

Sorti sur civière ce dimanche soir face à l'OL, Neymar va passer des examens ce lundi pour connaitre la gravité de sa blessure à la cheville. D'après Rafinha, la star brésilienne n'aurait pas affiché une grande inquiétude après la rencontre.

Victime d'une tacle appuyé de Thiago Mendes, Neymar a été sévèrement touché à la cheville ce dimanche soir. Ce qui l'a contraint à quitter le terrain prématurément sur civière. Si on ne connait pas encore la gravité de la blessure de Neymar, les détails devraient être révélés ce lundi après ses examens médicaux. En attendant, Rafinha a déjà fait passer un message rassurant sur la blessure de Neymar. Interrogé par PSG TV après la rencontre, le milieu de terrain brésilien a fait savoir que Neymar ne semblait pas être trop inquiet.

«J’ai vu Neymar après le match, il était calme, serein»