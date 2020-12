Foot - PSG

PSG : Neymar envoie un message à Messi avant ses retrouvailles avec le Barça !

Publié le 14 décembre 2020 à 19h15 par B.C. mis à jour le 14 décembre 2020 à 19h17

Alors que le PSG affrontera le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions au début de l’année 2021, Neymar s’est réjoui de retrouver son ami Lionel Messi.

C’était le match que tout le monde attendait, et il aura lieu dans quelques mois. Après leur dernière confrontation un soir de mars 2017 lors de la fameuse remontada qui est encore dans toutes les têtes, le PSG et le FC Barcelone s’affronteront au début de l’année 2021 en Ligue des champions. Les hommes de Thomas Tuchel retrouveront les Blaugrana le 16 février au Camp Nou pour le match aller avant le retour prévu le 10 mars. Un choc très attendu, qui marquera également les retrouvailles entre le FC Barcelone et Neymar, son ancien joueur. Le Brésilien s’était fait remarquer quelques mois après la remontada en quittant la Catalogne pour s’engager avec le Barça, un transfert que personne n’a oublié du côté du club culé.

« A bientôt mon ami »

Neymar reverra également Lionel Messi, son grand ami à qui il a lancé un appel du pied il y a quelques jours, après la victoire à Manchester United. Ainsi, les deux stars pourraient prochainement se retrouver sous le même maillot, de quoi faire rêver les supporters du PSG, mais en attendant, c’est en tant qu’adversaires que Neymar et Lionel Messi évolueront sur le terrain, pour la plus grande joie de l’attaquant auriverde. « A bientôt mon ami », a posté Neymar sur les réseaux sociaux, avec quelques emojis affectueux à l’encontre de Lionel Messi. Les deux joueurs ne se feront toutefois aucun cadeau lors de ce huitième de finale.