Foot - PSG

PSG : Leonardo annonce la couleur pour les retrouvailles entre Neymar et le FC Barcelone !

Publié le 14 décembre 2020 à 18h45 par D.M.

En marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Leonardo a été interrogé sur les retrouvailles entre Neymar et le FC Barcelone.

L’été 2019 a été marqué par les envies de départ de Neymar. Arrivé au PSG au 2017, l’attaquant brésilien était enclin à quitter le club parisien afin de rejoindre le FC Barcelone, formation où il a évolué durant quatre ans. Les responsables des deux équipes avaient multiplié les rencontres, mais aucun accord n’avait été trouvé. Neymar est donc resté au PSG et a depuis atteint la finale de la Ligue des champions. L’eau a coulé sous les ponts et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur de 28 ans se plait au sein de la capitale et pourrait bien prolonger son contrat. C’est donc sous la tunique parisienne que Neymar va retrouver le FC Barcelone en février prochain.

« C'est normal que Neymar, lorsqu'il affronte le Barça, c'est quelque chose de spécial »