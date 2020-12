Foot - PSG

PSG - Malaise : Enorme soulagement pour Neymar !

Publié le 14 décembre 2020 à 14h45 par A.M.

Sorti en larmes sur une civière, Neymar se tordait de douleur suite à un tacle appuyé de Thiago Mendes dimanche soir. Mais après les premiers examens, le PSG se montre rassurant.

C'est l'image qui a fait trembler tout le Paris Saint-Germain. Sur la dernière action du match perdu contre l'OL, Neymar subi un tacle très appuyé de la part de Thiago Mendes. En larmes sur la pelouse du Parc des Princes, le Brésilien a quitté ses partenaires sur une civière, laissant craindre le pire au sujet d'une éventuelle blessure à la cheville. Une scène qui n'était pas s'en rappeler les précédentes blessures de Neymar, touché deux fois gravement au pied depuis son arrivée au PSG. Toutefois, cette fois-ci, sa blessure s'annonce bien moins grave.

Le PSG est rassurant pour Neymar