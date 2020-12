Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar est au cœur de toutes les inquiétudes !

Publié le 14 décembre 2020 à 14h30 par A.M.

Sorti sur blessure dans les dernières seconde du choc contre l'OL (0-1), Neymar au cœur des toutes les attentions ce lundi. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue et le PSG retient son souffle.

Sur la dernière action du match contre l'OL, perdu par le PSG (0-1), Neymar s'est écroulé. Taclé de façon un peu rude par Thiago Mendes, le numéro 10 de la Seleçao s'est retrouvé au sol, en larmes, avant de quitter la pelouse du Parc des Princes sur civière. Une image qui rappelle de très mauvais souvenirs aux Parisiens puisque depuis son arrivée au PSG, Neymar a connu deux graves blessures au pied qui l'ont tenu éloigné des terrains plusieurs mois. Par conséquent, en voyant la star brésilienne se tordre de douleurs, le club de la capitale s'est mis à trembler, au point de quasiment reléguer au second plan la prestation du PSG qui s'est incliné pour la quatrième fois depuis le début de saison.

L'inquiétude au PSG

Ainsi, après la rencontre, Thomas Tuchel a rapidement été interrogé sur l'état de santé de Neymar. « Pas de nouvelles. Il est avec le kiné, les médecins. On doit attendre les examens demain », confiait-il au micro de Téléfoot La Chaîne . Mais l'inquiétude reste de mise du côté du PSG. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a pris la parole pour afficher son soutien à son coéquipier : « Jamais facile de perdre à domicile. Continuons à travailler, la saison est encore très très longue. Merci pour ce trophée. Mon frère Neymar, sois fort, nous sommes tous avec toi ». Mais si au sein du club on envisage son inquiétude, dans l'entourage de Neymar, on fait plutôt preuve d'agacement.

Le coup de gueule de son père

En effet, sur Instagram , le père de Neymar a poussé un énorme coup de gueule : « Pu**** jusqu’à quand ? On parle tellement de ça, On se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sévir dès la première (faute) ? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute ? A-t-on besoin d’aller voir le VAR pour savoir que ça mérite une expulsion ? A-t-on besoin du VAR pour comprendre cette faute violente ? Il faut blesser quelqu’un pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent qui laisse l’autre joueur sans option de défense… Nous n’avons pas pris en compte le fait que Neymar a subi son traditionnel lot de fautes durant tout le match, toujours violentes, et ça alimente ce genre d’attitude et ce type de joueur. Le football sera perdant. JUSQU’A QUAND CE SERA LA FAUTE DE LA VICTIME ?'? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui peut protéger (l’arbitre, ndlr)… Quoi faire ? Dieu veille ! ». Le message a le mérite d'être clair.

Le mea culpa de Thiago Mendes