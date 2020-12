Foot - PSG

PSG - Clash : Riolo dézingue Neymar pour sa blessure !

Publié le 14 décembre 2020 à 13h15 par A.D.

Victime d'un tacle appuyé de Thiago Mendes, Neymar s'est blessé à la cheville ce dimanche soir. Selon Daniel Riolo, la star du PSG est responsable de sa blessure.

Alors que le PSG était mené 1-0 face à l'OL ce dimanche soir, Neymar a tenté de trouver la solution pour égaliser dans les arrêts de jeu. Toutefois, il a été stoppé net par Thiago Mendes, qui l'a taclé violemment avant d'être expulsé. Touché à la cheville, Neymar a dû sortir sur civière et est censé passer des examens ce lundi pour connaitre la nature de sa blessure. Sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo s'est prononcé sur cette nouvelle mésaventure de Neymar et a jugé que le numéro 10 du PSG était lui-même fautif.

«La blessure, il la cherche, il est stupide»