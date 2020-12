Foot - PSG

PSG - Malaise : Le mea culpa de Thiago Mendes sur la blessure de Neymar...

Publié le 14 décembre 2020 à 9h15 par La rédaction

Au terme d'un match compliqué, le PSG a perdu la tête de la Ligue 1 et Neymar sur blessure. Thiago Mendes, expulsé pour son tacle raté sur son compatriote brésilien, a tenu à s'excuser auprès de lui.

Une mauvaise soirée. Dominé au milieu de terrain, en difficulté dans les ressorties de balles, le PSG a montré des lacunes dimanche soir contre l'OL. Comme au derby, Tino Kadewere s'est mué en buteur (36e), la seule réalisation de la rencontre, pour permettre aux Rhodaniens de faire tomber leurs rivaux. Pour le club de la capitale, c'est la quatrième défaite de la saison en Ligue 1, une première depuis dix ans, avec notamment deux revers au Parc des Princes contre l'OM et l'OL. Leader du championnat avant ce match, le PSG cède son trône au LOSC et se fait dépasser par son adversaire du soir. Et le malheur des champions de France s'est poursuivi jusqu'au bout de la partie. Après Kylian Mbappé a manqué une belle occasion dans le temps additionnel, la cheville de Neymar a tourné sur un mauvais tacle de Thiago Mendes (90e+6).

« Je tenais à m'excuser, j'espère que Neymar n'a rien de grave »