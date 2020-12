Foot - PSG

PSG - Malaise : Positionnement, Tuchel… Danilo Pereira savait où il mettait les pieds au PSG !

Publié le 14 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Désormais au PSG, Danilo Pereira se retrouve au centre de la polémique à son insu. En effet, le choix de Thomas Tuchel de l’aligner en défense centrale fait énormément réagir, mais le Portugais savait très bien ce qui l’attendait.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG s’était mis en quête d’une véritable sentinelle. Et cet été, le club de la capitale semblait enfin l’avoir trouvé. En effet, Leonardo est parti chercher Danilo Pereira, qui a été prêté par le FC Porto. Or, depuis le début de la saison, le Portugais est très loin d’évoluer devant la défense. Avec Danilo Pereira, les choix de Thomas Tuchel interpellent plus que jamais. Alors que l’entraîneur du PSG s’obstine à mettre Marquinhos devant la défense, la recrue estivale est elle alignée en défense centrale. Un poste où le joueur de 29 ans n’est clairement pas le meilleur.

« J’étais d’accord avec ça »