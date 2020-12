Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel justifie un choix très fort avec Mbappé !

Publié le 14 décembre 2020 à 11h45 par A.M.

Remplaçant au coup d'envoi du match contre l'Olympique Lyonnais, Kylian Mbappé avait besoin de souffler comme l'explique Thomas Tuchel après la défaite du PSG (0-1).

A l'occasion du choc contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes, le PSG comptait surfer sur sa dynamique de bons résultats notamment en Ligue des Champions. Toutefois, les Parisiens se sont inclinés après une prestation plus que poussive (0-1). Il faut dire que l'absence de dernière minute de Kylian Mbappé n'a pas aidé le club de la capitale. L'international français ressentait un gêne qui aurait pu engendrer une blessure. Sur recommandation du staff médical, Thomas Tuchel a donc décidé de ne pas aligner Kylian Mbappé au coup d'envoi comme l'explique le technicien allemand.

«C'était la recommandation claire du staff médical»