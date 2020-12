Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse priorité hivernale de Longoria et Villas-Boas déjà identifiée !

Publié le 15 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Luis Henrique ne pourrait pas jouer comme buteur, l'OM serait à la recherche d'un nouveau numéro 9. Une priorité très claire aux yeux de Pablo Longoria et André Villas-Boas.

La recherche du fameux grand attaquant semble devenir une quête interminable à l'OM. Alors que Dario Benedetto a toujours les faveurs d'André Villas-Boas, l'entraîneur portugais a longtemps souhaité ajouter de la profondeur à son effectif. Finalement, Luis Henrique a signé cet été, mais le jeune Brésilien est plutôt un ailier qu'un buteur. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur » , avait d'ailleurs lâché le technicien marseillais au début du mois. Une sortie irréelle. André Villas-Boas n'a donc toujours pas son attaquant et a répété ses besoins en conférence de presse ce lundi. « On va regarder ce que le mercato peut nous offrir. On regardera, mais Benedetto se trouve dans un bon moment. Maintenant, si quelque chose lui arrive, on doit avoir plus d'options que Valère Germain » .

« Longoria et Villas-Boas veulent un attaquant »