Mercato - OM : Villas-Boas aurait activé une nouvelle piste inattendue !

Publié le 15 décembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Toujours très lié au FC Porto, André Villas-Boas a pu prendre le pouls de son club de cœur en Ligue des Champions. L'occasion aussi de scruter les jeunes talents, et un milieu, entré quelque minutes contre le club phocéen, aurait attiré l’œil de l'OM.

Le sens des départs devrait agiter le mercato hivernal de l'OM. Trois joueurs seraient particulièrement sur le départ : Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Toutefois, il n'est pas impossible d'envisager l'arrivée de certains renforts. « La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement » , a d'ailleurs lâché André Villas-Boas en conférence de presse. Alors que l'OM est bien placé en Ligue 1 et pourrait même prendre la tête du championnat en remportant ses matches en retard, le mois de janvier devrait être capital. En effet, les futurs résultats du club phocéen pourrait dépendre du chamboulement de l'effectif.

L'OM pense à Fabio Vieira