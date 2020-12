Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt est prévenu pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 15 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le nom de Christophe Galtier revient avec insistance pour remplacer André Villas-Boas à l'OM, Gérard Lopez se montre très clair concernant l'avenir de l'entraîneur du LOSC.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le LOSC, Christophe Galtier est un technicien convoité. Il faut dire que son travail sur le banc des Dogues ne passe pas inaperçu et en fait un entraîneur très apprécié sur le marché, notamment du côté de l'OM où l'avenir d'André Villas-Boas est toujours incertain puisque son bail s'achève en juin prochain. Toutefois, ces derniers jours, le natif de Marseille se montrait catégorique au sujet de son avenir : « Non, je n'ai pas l'envie de voir ailleurs ». Et cela tombe bien puisque Gérard Lopez ne compte pas lâcher son entraîneur.

Lopez sort les barbelés pour Galtier