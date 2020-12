Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt bien parti pour dépenser cet hiver ?

Publié le 15 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas n’a pas caché son envie de voir débarquer au moins un renfort offensif au cours du mercato hivernal, Frank McCourt pourrait effectivement se laisser tenter par une nouvelle recrue selon l’entraîneur de l’OM.

Ces derniers jours, André Villas-Boas avait clairement expliqué que la cellule de recrutement de l’OM s’était trompée en considérant Luis Henrique, recruté l’été dernier en provenance de Botagofo pour 8M€, comme un joueur capable d’évoluer à la pointe de l’attaque. L’entraîneur portugais voudrait donc attirer un nouvel profil offensif à l’OM cet hiver pour venir concurrencer Dario Benedetto, mais qu’en est-il dans l’esprit de Frank McCourt qui souhaite de son côté principalement boucler des départs ?

« Si on présente bien les choses à McCourt… »