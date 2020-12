Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Trois gros départs se précisent pour Villas-Boas ?

Publié le 15 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Frank McCourt souhaiterait boucler au plus vite des ventes afin de remplir les caisses de l’OM, André Villas-Boas a évoqué la possibilité d’un départ pour Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car.

L’été dernier, l’OM s’était fixé un objectif de ventes à hauteur de 60M€, mais n’est finalement jamais parvenu à l’atteindre. Du coup, Frank McCourt serait assez mécontent de la situation financière actuelle du club phocéen, et le propriétaire américain de l’OM souhaiterait que plusieurs soient bouclées le plus rapidement possible. Les noms de Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Duje Caleta-Car, qui font partie des valeurs marchandes les plus importantes de l’effectif de l’OM, ont été évoqués ces derniers jours. Mais qu’en est-il vraiment ?

Villas-Boas n’exclut pas un départ de Kamara, Sanson et Caleta-Car