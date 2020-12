Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Leonardo aurait tranché pour Paul Pogba !

Publié le 15 décembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Outre le fait que le PSG n’aurait pas encore décidé de passer la seconde dans l’opération Paul Pogba, l’éventuel recrutement du milieu de terrain de Manchester United ne serait certainement pas la priorité des dirigeants parisiens.

Et si le PSG recrutait Paul Pogba ? Depuis la déclaration choc de son agent Mino Raiola la semaine dernière d’après qui un départ de son client de Manchester United ne serait plus qu’une question de temps désormais, le champion du monde fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Hormis le Real Madrid et la Juventus, le PSG serait aussi une option pour Paul Pogba. Néanmoins, comme Fabrizio Romano l’a révélé ce lundi, Leonardo et les dirigeants du PSG n’auraient pas préparé une offre pour Pogba. Et la raison serait très simple.

Le dossier Pogba passerait au second plan