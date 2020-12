Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Ça s’active en coulisses pour Paulo Dybala !

Publié le 15 décembre 2020 à 11h30 par A.C.

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala intéresse les plus grands clubs d’Europe.

Que se passe-t-il avec Paulo Dybala ? Après peut-être une des meilleures saisons de sa carrière, le numéro 10 de la Juventus traverse une période délicate. Il a été frappé par le COVID-19 cet été, puis par une infection et a donc eu des problèmes lors de la préparation de pré-saison. En même temps, il a vu Maurizio Sarri et son jeu qui ont mis en avant ses qualités techniques partir, remplacé par Andrea Pirlo. Pas que ce dernier n’aime pas Dybala, au contraire, mais le dispositif adopté est totalement différent. Parallèlement, Dybala a vu un Alvaro Morata inarrêtable revenir à la Juventus cet été et former un couple inséparable avec Cristiano Ronaldo... ce qui a eu un grand impact sur son temps de jeu. Il a en effet perdu sa place de titulaire cette saison et, même s’il a tout récemment retrouvé le chemin du but contre le Genoa (1-3), le rôle de remplaçant de luxe lui colle désormais à la peau.

Des tensions autour de la prolongation de Dybala

Le terrain n’est pas le seul sujet d’inquiétude pour Paulo Dybala. Cela fait en effet quasiment un an que la Juventus déclare vouloir prolonger son numéro 10... mais pour le moment, toujours rien. Cela semble d’ailleurs commencer à crisper les Bianconeri ! Dybala a dégainé le premier, après la victoire contre le Genoa. « On a beaucoup parlé du contrat, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies » a lancé l’attaquant, au micro de Sky Sport . « Mon agent est à Turin depuis longtemps mais personne ne l'a appelé ». La réponse de la Juventus ne s’est pas faite attendre... et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est très claire. « Paulo a reçu une proposition qui le placerait parmi les 20 joueurs les mieux payés d’Europe » a lancé le président Andrea Agnelli. « Nous attendons sa réponse avec impatience ».

Le PSG, le Barça, Manchester United et Tottenham observent attentivement