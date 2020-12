Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message très clair pour Dybala !

Publié le 15 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

En manque de temps de jeu à la Juventus, Paulo Dybala est annoncé sur le départ l'été prochain. Une situation à laquelle serait très attentif Leonardo, qui verrait d'un bon œil le recrutement de l'Argentin en cas de départ de Neymar ou Kylian Mbappé. Toutefois, le directeur sportif brésilien pourrait être contraint de faire une croix sur ce dossier, alors que le président de la Juventus voit grand avec son joueur.

En manque de temps de jeu avec la Juventus cette saison suite à l'arrivée d'Alvaro Morata cet été, Paulo Dybala pourrait décider de quitter les Bianconeri l'été prochain, six ans après son arrivée en provenance de Palerme. La Joya ne semble pas avoir les faveurs de son nouvel entraineur, Andrea Pirlo, et Leonardo pourrait bien profiter de cette situation délicate. Sous contrat jusqu'en 2022, le buteur de 27 ans n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger l'aventure à l'heure actuelle, et pourrait ainsi quitter la Juventus l'été prochain afin de rapporter des liquidités aux dirigeants turinois. Toutefois, en interne, on ne compterait pas sur un départ de Paulo Dybala dans les prochains mois...

« Nous le voyons comme notre prochain capitaine »