Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen pourrait relancer un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 14 décembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG, Christian Eriksen attiserait également les convoitises de plusieurs autres cadors européens. Outre Arsenal, Manchester United surveillerait aussi de près la situation de l'international danois.

Un an après son arrivée en provenance de Tottenham, Christian Eriksen s'apprête d'ores et déjà à faire ses valises et quitter la Lombardie. En manque de temps de jeu à l'Inter Milan et n'entrant pas dans les plans d'Antonio Conte, l'international danois n'aurait aucun avenir chez les Nerazzurri , et souhaiterait rebondir dès que possible. Souhaitant renforcer le milieu du PSG l'été dernier, Leonardo a ciblé le meneur de jeu de 28 ans, sans pour autant convaincre les dirigeants italiens de le laisser partir. Toutefois, la situation a désormais changé et, malgré le recrutement de Rafinha cet été, le directeur sportif brésilien souhaiterait toujours s'attacher les services de Christian Eriksen. Leonardo devra toutefois faire face à une rude concurrence, alors qu'un cador de Premier League serait particulièrement attentif à l'évolution de la situation du Danois.

Manchester United s'intéresse à Christian Eriksen !