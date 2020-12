Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup XXL sur le marché des transferts !

Publié le 15 décembre 2020 à 9h45 par A.D.

Après son entrée dans la course à la signature de Memphis Depay, le PSG voudrait une nouvelle fois marcher sur les plates bandes du FC Barcelone. Selon la presse italienne, Leonardo serait prêt à se frotter au club catalan pour Nicolo Barella. Et il ne serait pas le seul, puisque le Bayern songerait également à recruter le milieu de terrain de l'Inter.

En pleine révolution, le Barça a laissé partir bon nombre de joueurs lors du dernier mercato estival, et notamment Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Arturo Vidal (Inter), Nelson Semedo (Wolverhampton) et Arthur Melo (Juventus). Côté arrivées, Ronald Koeman n'a recruté que Sergino Dest et Miralem Pjanic. Alors qu'il n'a pas pu renforcer son milieu de terrain, le coach du FC Barcelone aurait identifié le profil de Nicolo Barella il y a plusieurs semaines. Toutefois, il serait soumis à une lourde concurrence pour le pensionnaire de l'Inter.

Le PSG à fond sur Barella ?