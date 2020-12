Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pourrait prendre une décision fracassante avec Tuchel !

Publié le 15 décembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

La défaite concédée dimanche soir par le PSG face à l’OL fragiliserait de nouveau le statut de Thomas Tuchel dans la capitale. Et l’émir du Qatar devrait avoir le dernier mot pour l’avenir du technicien allemand…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel semble déjà condamné au départ dans les mois à venir, lui qui n’a pas encore été approché par sa direction dans l’optique d’une prolongation : « La situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat. Si ça change quelque chose pour moi ? Non », indiquait dernièrement l’entraîneur allemand au micro de RMC Sport. Mais le sort de Tuchel, qui alterne clairement le bon et le moins bon depuis le début de la saison avec le PSG, pourrait même être réglé dès cet hiver…

Tuchel remercié par l’émir du Qatar pendant la trêve ?