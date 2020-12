Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christian Eriksen prêt à dire oui à Leonardo ?

Publié le 15 décembre 2020 à 7h15 par La rédaction

En manque de temps de jeu à l’Inter, Christian Eriksen est toujours dans les petits papiers de Leonardo. Alors que d’autres clubs européens sont aussi sur les rangs, le Danois pourrait privilégier un départ vers le PSG.

Malgré la récente arrivée de Rafinha dans l’entrejeu du PSG, Leonardo serait toujours bien décidé à se renforcer dans ce secteur dès janvier. Déjà pisté ces derniers mois, Christian Eriksen resterait dans le viseur du PSG. Le milieu de l’Inter est toujours en manque de temps de jeu et aurait d’ores et déjà annoncé ses intentions de départ lors du mercato hivernal. Pourtant, la course dans ce dossier s’annonce intense pour le PSG, qui devrait se battre avec Arsenal et Manchester United pour s’offrir les services du Danois. À moins que celui-ci ne lui facilite la tâche…

Christian Eriksen donnerait sa priorité au PSG !