Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador pourrait totalement relancer le dossier Haaland !

Publié le 15 décembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Impressionnant à Dortmund, Erling Haaland plaît à toute l’Europe. De nombreux clubs sont déjà sur les rangs, mais d’autres s’avancent également.

Les meilleurs clubs européens ont flairé la pépite. En effet, le Real Madrid, Barcelone, Manchester United ou encore Manchester City ciblerait Erling Braut Haaland en vue du prochain mercato estival. À 20 ans, l’attaquant de Dortmund est irrésistible et compte déjà 17 buts et 3 passes décisives en 14 matchs cette saison. Alors que Dortmund serait maintenant prêt à laisser une porte de sortie à Haaland, un nouveau cador européen se serait positionné pour récupérer le prodige norvégien.

L’AC Milan s’invite dans la danse pour Haaland ?