Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Juve... Le nouveau plan de Raiola pour Pogba !

Publié le 15 décembre 2020 à 14h30 par A.C.

Apparemment en rupture avec Manchester United, Paul Pogba serait en instance de départ. Pourtant, le Français devrait être obligé de prendre son mal en patience...

Quand Mino Raiola parle, il le fait rarement pour rien. Ainsi, le célèbre agent italo-néerlandais a a livré une très longue interview à Tuttosport récemment, lâchant plusieurs déclarations fracassantes. La plus forte concerne l’un de ses joueurs. Raiola a en effet clairement expliqué que Paul Pogba n’a plus sa place à Manchester United, club auquel il est lié par contrat jusqu’en 2022. Il a même annoncé qu’il devrait faire ses valises le plus vite possible et donc, dès cet hiver ! « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui » a lancé Raiola. « Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Rapidement, Pogba a fait les gros titres des rubriques mercato du monde entier ! Le Real Madrid et la Juventus, ses traditionnels prétendants, sont ainsi annoncé en première ligne. Pourtant, la presse anglaise et italienne évoque également le Paris Saint-Germain, où Leonardo souhaiterait signer un gros coup avec Pogba.

Tout est renvoyé à l’été 2021 pour Pogba