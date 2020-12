Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse complication pour cette nouvelle cible de Leonardo ?

Publié le 15 décembre 2020 à 13h45 par A.D.

Le PSG serait prêt à batailler avec le FC Barcelone et le Bayern pour le recrutement de Nicolo Barella. Toutefois, l'Inter ne voudrait pas laisser filer son milieu de terrain aussi facilement. Déterminés à conserver Nicolo Barella, les Nerazzurri compteraient lui offrir un nouveau contrat.

D'après les indiscrétions du Corriere dello Sport , Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil : Nicolo Barella. En interne, le directeur sportif du PSG aurait annoncé qu'il était un grand fan du milieu de terrain de l'Inter. Etincelant chez les Nerazzurri , Nicolo Barella aurait d'autres admirateurs de renom. En effet, l'international italien serait également dans le collimateur du FC Barcelone et du Bayern. De son côté, Antonio Conte, le coach milanais, ne voudrait rien savoir et serait prêt à tout pour conserver Nicolo Barella.

Conte aurait pris les choses en main pour Barella