Mercato - OM : Une énorme vente à 60M€ se profile pour cet hiver ?

Publié le 15 décembre 2020 à 10h00 par A.D.

Très performant depuis le début de la saison, Boubacar Kamara aurait séduit le FC Barcelone, le Bayern et le Milan AC, entre autres. Alors que la concurrence serait rude pour la pépite de 21 ans, l'OM pourrait récupérer une somme proche de 60M€ pour son transfert.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, l'OM pourrait être dans l'obligation de vendre ses gros talents pour renflouer ses caisses. Dans cette optique, Boubacar Kamara pourrait être sacrifié dès le prochain mercato hivernal par la direction de l'OM. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas n'a pas souhaité donner le moindre indice et a préféré entretenir le suspens. « Si je crains le départ d’un joueur majeur comme (Boubacar) Kamara, (Morgan) Sanson ou (Duje) Caleta-Car ? Pour le moment on n’a pas cette information. Comme l’été dernier, il faut attendre la fin du mois de janvier pour savoir qui va bouger ou non » , a confié le technicien de l'OM.

Un transfert à 60M€ pour Boubacar Kamara ?