Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer cet hiver !

Publié le 15 décembre 2020 à 12h30 par A.C.

Leandro Paredes, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, pourrait beaucoup faire parler de lui au cours du mois de janvier.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’hiver 2019 pour la modique somme de 40M€, Leandro Paredes ne s’est jamais vraiment installé comme un titulaire indiscutable. Pourtant, Thomas Tuchel l’apprécie et s’appuie régulièrement sur lui. Ce n’est toutefois pas le cas de Leonardo. Depuis son retour au PSG, le directeur sportif brésilien a en effet plusieurs fois essayé de pousser Paredes vers la sortie. Il a d’ailleurs failli y arriver, lors du dernier mercato. D’après les informations de Tuttosport , tout était bouclé pour un échange entre Paredes et Marcelo Brozovic de l’Inter, cet été. L’international croate avait même rencontré le PSG et donné son accord... avant que Paredes ne décide de tout annuler, pour rester à Paris.

L’Inter n’aurait d’yeux que pour Paredes

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport annonce que l’Inter n’aurait pas oublié Leandro Paredes, après l’échec du dernier mercato. D’après les informations du quotidien, le milieu du Paris Saint-Germain serait même la grande priorité des dirigeants nerazzurri ! Avec les prochains départs de Radja Nainggolan ou encore de Matias Vecino, le club milanais souhaiterait absolument se renforcer et Paredes serait donc tout en haut de la short-list de janvier. Pourtant, au sein de l’Inter, on ne serait pas totalement d’accord. Si les dirigeants ne jureraient que par Paredes depuis plusieurs semaines, Antonio Conte aurait des gros doutes. Pas que l’Italien n’apprécie pas le milieu du PSG, bien au contraire, mais il serait persuadé que son Inter aurait besoin d’un profil différent cet hiver.

Paredes pourrait apporter un joli pactole au PSG