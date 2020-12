Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’été agité de Paredes...

Publié le 5 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Leonardo aurait bel et bien tenté de frapper un coup de dernière minute, lors du dernier mercato estival.

Depuis son arrivée, Leonardo a plusieurs fois tenté de pousser Leandro Paredes vers la sortie. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a en effet été proposé à plusieurs clubs depuis un an, surtout en Serie A. Il aurait ainsi été proposé comme monnaie d’échange à la Juventus, mais également au Milan AC et à l’Inter. La piste nerazzurra semble avoir la plus sérieuse, puisque la presse italienne annoncé à maintes reprises que le joueur du PSG était à deux doigts de poser ses valises à Milan l’été dernier.

Paredes aurait dû jouer à l’Inter et Brozovic à l’Inter