Mercato - Real Madrid : Zinédine Zidane lâché par son vestiaire ? Il répond !

Publié le 5 décembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Après cinq défaites en seulement quinze rencontres, le Real Madrid réalise un mauvais début de saison et Zinédine Zidane est sous le feu des critiques. Soutenu par le club, d'après ses propres mots, l'entraîneur français dresse également l'état de pensée de son groupe.

Zinédine Zidane sur le banc madrilène, ce ne pourrait être qu'une question de temps. Après un premier mandat particulièrement réussi, ponctué par trois Ligue des Champions de suite, le vainqueur du prix The Best en 2017 avait lui-même décidé de mettre un terme à son aventure. Face aux difficultés rencontrées avec Julen Lopetegui puis Santiago Solari, le Real Madrid a rappelé l'entraîneur français. Cette deuxième aventure commune, ou troisième en comptant les cinq saisons passées comme joueur, est bien plus mouvementée. Et cette fois-ci, la décision finale ne devrait pas appartenir à Zinédine Zidane, d'autant qu'une épée de Damoclès vogue déjà au-dessus de sa tête. Lors de son premier championnat complet, le technicien français a rapporté une nouvelle Liga, mais la défense de son titre ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Et en Europe, c'est tout aussi mitigé. Le Real Madrid a déjà perdu à cinq reprises cette saison, pointe à sept longueurs de la tête de la Liga, et disputera une sorte de finale pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

« Nous devons nous rassembler et suivre le même chemin »