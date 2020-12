Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas pourrait rendre un grand service au PSG avec Depay !

Publié le 15 décembre 2020 à 10h30 par A.D.

Le PSG et le Barça seraient en concurrence pour le recrutement de Memphis Depay. Dans cette optique, Jean-Michel Aulas devrait faire en sorte d'en tirer le maximum pour le départ de son capitaine. Une situation qui devrait profiter au PSG, puisque le FC Barcelone serait limité financièrement.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait tenté le tout pour le tout pour remplacer Luis Suarez. En plus de Lautaro Martinez, le Barça aurait essayé de recruter Memphis Depay. Toutefois, le club catalan, qui aurait été fortement touché par la crise liée au coronavirus, n'aurait pas eu le moyen de ses ambitions. Alors que l'attaquant de l'OL sera en fin de contrat le 30 juin, l'écurie blaugrana pourrait cette fois être en position de force vis-à-vis de Jean-Michel Aulas. A moins que le PSG ne vienne mettre son grain de sel sur ce dossier.

Aulas pourrait servir Depay sur un plateau au PSG