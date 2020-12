Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le père de Lionel Messi réagit à la bombe lâchée en Espagne !

Publié le 15 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le clan Messi se rapprocherait du Qatar. Et donc du PSG ? Face à cela, le père de l’Argentin a rapidement souhaité mettre les choses au point.

Depuis cet été, l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les discussions. Et cela est très loin de se calmer pour le joueur du FC Barcelone, surtout depuis l’annonce fracassante de Neymar. En effet, le joueur du PSG a exprimé son désir de rejouer avec l’Argentin. Il n’en fallait alors pas plus pour relancer le feuilleton autour de l’avenir de Messi, qui pourrait bien s’écrire du côté du PSG. D’ailleurs, à en croire les informations de Quim Domenech, quelque chose de grand pourrait se préparer en coulisses. Le journaliste d’ El Chiringuito a, en effet, dévoilé une récente réunion de Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, au Consulat du Qatar à Barcelone.

« C’est faux »