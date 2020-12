Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un entretien au sommet entre Zidane et Ramos ?

Publié le 15 décembre 2020 à 9h00 par Th.B.

Sergio Ramos sera dans la possibilité de trouver un accord avec le club de son choix dès le mois de janvier. Cependant, Zinedine Zidane ne compterait pas laisser son capitaine quitter le Real Madrid sans s’être entretenu au préalable avec lui.

Sergio Ramos sur le départ ? Le pilier défensif du Real Madrid et capitaine du club merengue se trouve à quelques mois seulement de la fin de son contrat. Ces dernières semaines, l’avenir de Ramos a fait couler beaucoup d’encre dans la presse alors que le PSG lui offrirait un pont d’or et que la Juventus ainsi que le Milan AC resteraient en embuscade. Du côté du Real Madrid, on serait contraint d’attendre le mois de janvier, le club devant présenter ses comptes lors de l’assemblée générale le 20 décembre, avant d’offrir quoi que ce soit à Sergio Ramos. C’est en effet l’information qu’As a communiqué ces dernières heures. Cependant, Ramos ne devrait aller nulle part.

Zidane va parler à Ramos