Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG, City… Tout est possible pour Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Cela fait maintenant de longues semaines que tout le monde s’interroge sur l’avenir de Lionel Messi. Actuellement au FC Barcelone, l’Argentin est toutefois en fin de contrat ce qui ouvre la porte à un possible départ libre l’été prochain. Mais pour le moment, rien n’aurait avancé…

Durant le dernier mercato estival, le feuilleton Lionel Messi a agité la planète football. Agacé par le climat autour du club catalan et remonté contre la direction de Josep Maria Bartomeu, l’Argentin avait communiqué ses envies d’ailleurs. S’en était suivi un énorme bras de fer, mais le Barça n’a rien lâché et le sextuple Ballon d’Or s’est finalement résolu à rester une saison de plus en Catalogne. Pour autant, les rumeurs autour de l’avenir de Messi n’ont pas disparu, bien au contraire. En effet, La Pulga est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir librement à l’issue de la saison. Une affaire incroyable pourrait donc se présenter et cela n’aurait pas échappé à Manchester City et au PSG, annoncés comme les possibles destinations de Lionel Messi.

Aucune discussion avec un autre club…

Certains le réclament, cela pourrait bien arriver, on pourrait enfin voir Lionel Messi sous un autre maillot que celui du FC Barcelone. Mais lequel ? Au moment d’évoquer un transfert de l’Argentin, Manchester City et le PSG sont annoncés comme les deux candidats les plus sérieux pour réaliser cette opération. Entre les deux, c’est d’ailleurs le PSG qui aurait l’avantage si l’on en croit les derniers échos en provenance d’Espagne. Toutefois, reste encore à convaincre Lionel Messi. En effet, selon les informations de Goal , l’Argentin n’aurait engagé aucune discussion avec un autre club. De quoi confirmer le démenti de Jorge Messi à propos d’une dernière réunion au Consulat du Qatar à Barcelone qui pourrait rapprocher son fils du PSG. Selon Goal , il n’y aurait donc aucune discussion et Jorge Messi n’aurait pas l’intention de le faire dans les prochaines semaines. Dans le clan Messi, on privilégierait la patience dans ce dossier, estimant encore avoir le temps avant de prendre une décision.

… mais aussi pour rester au FC Barcelone !