Mercato - Barcelone : Un gros problème est pointé du doigt pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 14h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone fait actuellement énormément parler, l’aspect économique pourrait énormément peser dans la balance. Explications.

Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est la question actuellement pour l’avenir de Lionel Messi. Un gros problème que devra surtout résoudre le prochain président du FC Barcelone. Le 24 janvier prochain, le successeur de Josep Maria Bartomeu et il devra donc d’abord trouver une solution pour éviter le départ de La Pulga. Au coeur de cette campagne, chacun dévoile donc son plan d’action pour tenter de convaincre Lionel Messi. Ce mardi, Emili Rousaud s’est de nouveau penché sur la question, pointant avant tout un gros problème.

« Très clairement, le salaire de Messi est insoutenable au sein du club »