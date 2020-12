Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur la bombe de Neymar sur Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 13h15 par T.M.

Après avoir déjà révélé des contacts avec le clan Neymar, Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone, en a remis une couche sur un retour du joueur du PSG.

Au FC Barcelone, l’élection du futur président est actuellement au centre des discussions. Et au milieu de cette campagne entre les différents candidats, le sujet Neymar revient tout le temps au centre des débats. Faut-il alors faire revenir le joueur du PSG ? Chacun a son avis et certains ont déjà ouvert grand la porte à Neymar. Dernièrement, Emili Rousaud, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu, avait même fait une grande annonce, révélant déjà des contacts avec le clan Neymar en vue d’un possible retour.

« Neymar veut revenir à Barcelone »