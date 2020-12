Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sous pression pour son avenir ? Il répond !

Publié le 15 décembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG et alors que son possible départ fait encore couler beaucoup d’encre, Thomas Tuchel a fait le point sur sa situation personnelle au sein du club de la capitale.

La défaite concédée par le PSG dimanche soir en championnat face à l’OL (0-1) relance le débat autour de l’avenir de Thomas Tuchel. En effet, comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, la prochaine rencontre face au LOSC pourrait être déterminante pour le technicien allemand, et en cas de revers, les hautes instances du PSG depuis Doha pourraient prendre une décision radicale avec Tuchel. En attendant, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund doit continuer à gérer cette énorme pression comme il l’a confié en conférence de presse ce mardi.

« On reste positif »