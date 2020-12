Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Christian Eriksen !

Publié le 15 décembre 2020 à 12h15 par A.C.

Plusieurs fois annoncé proche du Paris Saint-Germain, Christian Eriksen devrait quitter l’Inter au cours du mercato hivernal.

Le coup de foudre n’aura jamais eu lieu, entre Christian Eriksen et l’Inter. Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde il y a encore un an, l'ancien de Tottenham aurait notamment éconduit le Bayern Munich et le Real Madrid, afin de poser ses valises dans le nord de l’Italie. Mais voilà, Antonio Conte le jugerait trop nonchalant et du côté de l’Inter, le Danois a surtout vu le banc des remplaçants ! Ainsi, Leonardo aurait flairé le bon coup à en croire les médias italiens, avec une arrivée d’Eriksen au PSG, au cours du prochain mercato hivernal.

Le PSG ne serait plus intéressé par Eriksen