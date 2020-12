Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria aurait glissé un nom à Leonardo !

Publié le 15 décembre 2020 à 11h45 par A.C.

Angel Di Maria, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, souhaiterait attirer l’un de ses compatriotes à Paris.

La situation d’Angel Di Maria est assez étrange. Il ne reste en effet plus que quelques mois de contrat à l’Argentin avec le Paris Saint-Germain et, s’il est ouvert à une prolongation, Leonardo semble pour l’instant travailler sur d’autres dossiers. Sa relation avec Thomas Tuchel s’est également fragilisée ces dernières semaines. Di Maria n’aurait pas apprécié la gestion de son entraineur, notamment ses choix le concernant. Téléfoot La Chaîne assure que le joueur aurait fait part de son mécontentement directement à Tuchel et son avenir au PSG s’écrit pour l’instant en pointillés...

Di Maria veut Papu Gomez au PSG !