Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un retour de William Saliba plus que jamais d'actualité ?

Publié le 15 décembre 2020 à 7h30 par La rédaction

À la recherche d’un défenseur central cet hiver, Claude Puel et l’ASSE miseraient sur un retour au club de William Saliba. Le joueur d’Arsenal aurait d’ailleurs affiché sa préférence.

En manque criant de temps de jeu avec Arsenal, William Saliba pourrait de nouveau quitter le club londonien. Alors que Mikel Arteta n’a toujours pas confiance en lui pour évoluer avec l’équipe première, William Saliba serait dans l’impasse complète à Arsenal. Une aubaine pour l’ASSE de Claude Puel qui pourrait rapatrier en prêt un joueur formé au club qui viendrait solidifier une défense trop friable. Les dirigeants stéphanois suivent en effet toujours de près la situation de Saliba, et le joueur serait également déterminé à revenir.

William Saliba voudrait être prêté à l’ASSE !