Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour ce dossier brûlant, Zidane prend les choses en main

Publié le 16 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sergio Ramos voudrait rester au Real Madrid en prolongeant son engagement. Zinedine Zidane prévoirait de mettre les pieds dans le plat.

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos peut encore offrir ses services à la Casa Blanca jusqu’à la fin de la saison. Et après ? Son contrat expirant en juin prochain et une prolongation n’étant pas proche d’être convenue entre le clan Ramos et les dirigeants du club merengue, l’hypothèse d’un départ est forcément prise en considération par divers médias. En Espagne, on a récemment évoqué les intérêts du PSG ainsi que de la Juventus. Néanmoins, l’avenir de Sergio Ramos s’écrirait bien du côté du Real Madrid.

Zinedine Zidane ne fait pas une croix sur Sergio Ramos !