Mercato - Barcelone : Le destin de Xavi est déjà écrit !

Publié le 16 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Ancien coéquipier de Xavi au FC Barcelone, Javier Saviola est persuadé que l’Espagnol finira pas entraîneur le club catalan.

A l’approche de la nomination d’un nouveau président au FC Barcelone, la question de l’avenir de Ronald Koeman revient souvent dans les débats. En effet, chaque candidat a un avis différent concernant le Néerlandais et le futur entraîneur du Barça. Certains ne prévoit notamment pas de continuer avec Koeman, visant plutôt l’arrivée de Xavi, actuellement en poste à Al Sadd. Et cela serait déjà écrit, les routes de Xavi et du FC Barcelone sont appelées à se croiser à nouveau.

« C’est son ADN »