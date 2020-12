Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès envoie un joueur de l’OL au PSG !

Publié le 16 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Annoncé au PSG, Lucas Paqueta a finalement rejoint l’OL. Et au regard de la prestation du Brésilien contre les champions de France, Pierre Ménès estime qu’il aurait largement sa place.

Arrivé au Milan AC avec de grandes promesses, Lucas Paqueta n’a jamais confirmé en Lombardie. Cet été, il a ainsi fait ses valises pour rejoindre l’OL. Le Brésilien a donc bel et bien rejoint la Ligue 1 après avoir longuement associé au PSG, où Leonardo, qui l’avait déjà fait venir au Milan AC, aurait souhaité le retrouver dans la capitale. Cela ne s’est finalement pas passé comme cela. Ce que Pierre Ménès aurait bien aimé voir.

« Le niveau pour jouer dans le camp d’en face »