Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette condition incontournable se confirme pour l'avenir de Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé sur le sujet Messi, confirmant une tendance très nette à son sujet.

Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, est revenu ces dernières heures sur le dossier Lionel Messi. Son discours confirme de manière très nette la tendance qui se dégage au sujet de la prolongation de l’attaquant argentin : « Nous allons devoir nous asseoir avec Messi et lui demander de réduire son salaire. Pour l'instant, les choses étant ce qu'elles sont, ce n'est pas viable. Nous allons lui demander de faire ce sacrifice. S'il n'y a pas d'accord, alors Messi partira. Messi a écrit les pages les plus brillantes de l'histoire du club. Nous devons honorer nos légendes, mais la réalité est ce qu'elle est. Je crois que les choses doivent être dites telles qu'elles sont ».

Tous les candidats sur la même ligne

Plus les semaines passent, plus les candidats à la présidence du FC Barcelone s’accordent sur un point : il faudra que Lionel Messi consente à une baisse non négligeable de son salaire pour prolonger avec le FC Barcelone.