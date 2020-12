Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti, Neymar... Le Qatar prépare une terrible vengeance avec Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est au cœur de toutes les attentions concernant son avenir. Les candidats à la présidence du FC Barcelone ont fait de la prolongation de La Pulga une priorité. Mais le PSG ne compte pas laisser passer l'opportunité d'attirer l'Argentin.

L'avenir de Lionel Messi est un enjeu majeur au FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de la star argentine prend fin en juin prochain et quelques mois après avoir réclamé son départ, en vain, La Pulga pourrait bien de nouveau tenter de forcer son départ. Lionel Messi sera d'ailleurs libre de négocier avec les clubs de son choix dès le 1er janvier prochain en vue de s'y engager aujourd'hui pour la saison prochaine. C'est la raison pour laquelle les candidats à l'élection présidentielles du FC Barcelone ont fait de la prolongation du natif de Rosario une priorité absolue. C'est même le principal enjeu de cette campagne électorale. Mais le contexte économique rend la situation très délicate compte tenu du poids financier de Lionel Messi dans la masse salariale du Barça . Et bien évidemment, plusieurs clubs sont déjà à l'affût comme Manchester City, mais également le PSG.

Le PSG veut se venger du Barça

Ainsi, comme révélé par Quim Domenech, Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, se serait rendu la semaine dernière à Barcelone où il aurait eu une réunion au Consulat du Qatar. Et selon les informations du journaliste espagnol, c'est bien évidemment dans le but d'un rapprochement avec le PSG. Et Francisco Buyo en a rajouté une couche. Présent sur le plateau du Chiringuito , ce proche de l'Emir du Qatar assure ainsi que le club de la capitale verrait d'un très bon œil une arrivée de Lionel Messi... pour se venger du Barça ! Et pour cause, les Qataris n'auraient toujours pas diriger l'épisode Verratti. La première réponse a été de lever la clause libératoire de Neymar, fixée à 222M€, et la suite serait donc de recruter Lionel Messi ce qui serait un nouveau coup très dur porté au FC Barcelone.

Le père dément toutes les rumeurs