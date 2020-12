Foot - Mercato - PSG

Mercato : Memphis Depay prévient clairement le PSG et le Barça !

Publié le 15 décembre 2020 à 17h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain à l'OL, Memphis Depay suscite l'intérêt du FC Barcelone, mais également du PSG. Toutefois, en conférence de presse, le Néerlandais assure être concentré uniquement sur les Gones.

Très apprécié par Ronald Koeman, Memphis Depay n'a pas pu rejoindre le FC Barcelone durant le mercato estival pour des raisons économiques. Toutefois, l'attaquant néerlandais n'a toujours pas prolongé son bail à l'OL et le club blaugrana serait toujours à l'affût. Mais pas seulement. En effet, Le Parisien assurait récemment que le PSG surveillait Memphis Depay. Il faut dire que la perspective d'attirer un tel joueur sans débourser la moindre indemnité de transfert est séduisante. D'autant plus que l'ancien joueur de Manchester United apprécie la ville de Paris et entretient d'excellentes relations avec les stars du PSG, dont Neymar. Malgré tout, pour le moment, Memphis Depay assure qu'il ne pense pas à son avenir pour le moment.

«Je suis à 100% sur l'OL»