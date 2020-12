Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Theo Hernandez sur un possible retour !

Publié le 15 décembre 2020 à 17h00 par A.D.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Theo Hernandez a décidé d'aller en trouver au Milan AC. Totalement épanoui depuis son arrivée chez les Rossoneri, le latéral gauche français a avoué qu'il ne comptait pas du tout revenir à la Maison-Blanche.

Alors qu'il était peu utilisé au Real Madrid, Theo Hernandez a pris la décision de s'exiler pour pouvoir emmagasiner du temps de jeu. Lors de l'été 2019, le latéral gauche de 23 ans a donc quitté la Maison-Blanche pour s'engager en faveur du Milan AC. Un choix plus que payant, puisque Theo Hernandez est comme un poisson dans l'eau chez les Rossoneri . A tel point qu'il ne compte jamais changer de club, pas même pour faire son retour au Real Madrid.

«Je ne me vois pas retourner au Real Madrid»