Mercato - PSG : Lionel Messi au PSG, les fake news se multiplient !

Publié le 16 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Son avenir à Barcelone étant incertain, Lionel Messi est notamment annoncé du côté du PSG. Toutefois, dans l’entourage de l’Argentin, on continue de démentir les informations envoyant La Pulga vers le Parc des Princes.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire d’amour pourrait prochainement se terminer. En fin de contrat, l’Argentin est encore loin de prolonger et pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Et c’est notamment du côté du PSG qu’il est envoyé, là où joue actuellement son ami, Neymar, qui a dernièrement fait part de son envie de reformer le duo avec Messi. Toutefois, pour le clan Messi, un transfert vers le PSG est loin d’être fait…

« C’est faux »